Cristiano Ronaldo, che significa la nuova esultanza

Il Manchester United prosegue il suo cammino verso gli ottavi di Europa League grazie al successo per 3-0 contro lo Sheriff Tiraspol, arrivato con le reti di Dalot, Rashford e infine Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è tornato in campo dopo essere stato escluso dalla rosa per un breve periodo, tornando subito a segno con il gol che ha chiuso il match. In occasione della marcatura, la terza in stagione, CR7 ha nuovamente esultato in maniera diversa rispetto al suo caratteristico ‘Siu’: come nella partita contro l’Everton, il portoghese si è portato le mani giunte al petto chiudendo gli occhi, come a simulare un pisolino.