Nantes, Kombouare: "Juventus? Restiamo umili, l'Europa League è importante"

Juventus-Nantes, Koumbouare carica i suoi

Al termine della sfida di campionato, il tecnico del Nantes Antoine Kombouare si è soffermato a parlare anche della gara europea contro i bianconeri di Massimiliano Allegri: "Vogliamo recuperare e abbiamo tempo per preparare la partita in casa della Juventus. Affronteremo la partita con serenità. Abbiamo fatto del nostro meglio per prepararci a questo grande incontro di giovedì. Sappiamo di avere contro un avversario di livello. Abbiamo fatto tutto ciò che era necessario, per noi l'Europa League è molto importante. Rimarremo umili".