Diretta Juventus-Nantes ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Archiviata la clamorosa eliminazione nella fase a gironi in Champions, per la Juventus di Massimiliano Allegri l’Europa League è l’occasione per rialzare la testa dopo le vicende giudiziarie. Stasera, all’Allianz Stadium, i bianconeri rimettono piede in Europa contro il Nantes nell’andata degli spareggi che porteranno agli ottavi di finale con la voglia matta di respirare aria pura a pieni polmoni in uno stadio che si avvia verso il tutto esaurito. C’è dunque da aspettarsi un catino bollente, in grado di rappresentare davvero il valore aggiunto fondamentale per pungere nell’orgoglio i calciatori e quindi riuscire a metterli nelle condizioni di dare il 110%.