Diretta Brighton-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BRIGHTON (INGHILTERRA) - Dopo il netto 4-0 dell'andata all'Olimpico (Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante i marcatori), la Roma vola in Inghilterra per sfidare il Brighton nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Un discreto vantaggio per i giallorossi di Daniele De Rossi che nel primo round hanno impartito una vera e propria lezioni ai Gabbiani guidati dal tecnico bresciano Roberto De Zerbi che, però, nella conferenza della vigilia ha ammesso di credere ancora nella rimonta. I capitolini, che dovranno fare a meno di Lukaku non convocato, hanno chiuso il Gruppo G alle spalle dello Slavia Praga, poi hanno battuto gli olandesi del Feyenoord nei playoff: dopo il doppio 1-1 tra andata e ritorno, ai calci di rigore Svilar è stato decisivo regalando la qualificazione ai suoi. Da quando DDL ha preso il posto di José Mourinho in panchina, la squadra sembra aver cambiato pelle e tutti entrano nelle rotazioni: undici formazioni diverse in altrettante partite (otto in campionato e tre in Europa League). Così come undici sono anche i marcatori diversi della nuova gestione che hanno messo a referto ben 28 gol, una media di 2,55 a partita: Dybala (8), Pellegrini (5), Lukaku (4), Paredes, Mancini, Huijsen (2), Cristante, El Shaarawy, Azmoun, Aouar e Llorente (1). Dall'altro lato del campo ci sarà un Brighton reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Nottingham Forest. Nella fase a gironi gli inglesi si sono piazzati davanti al Marsiglia nel Gruppo B evitando così gli spareggi.