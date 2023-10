Le serate di Vidal, Higuain e il Barcellona, in albergo con Pogba…Marotta racconta

Al Teatro Cucinelli di Solomeo, in occasione dell'evento in cui si annuncia la lista dei 25 finalisti per il Golden Boy, si è presentato anche Beppe Marotta. L'attuale direttore generale dell'Inter ha toccato diversi temi, tra cui la sua carriera da dirigente dagli inizi fino ad oggi: "Da ragazzo abitavo vicino allo stadio di Varese, quel Varese in cui c’era un presidente che era un modello di riferimento. Sin da piccolo volevo fare questo mestiere, come giocatore ero scarso. La mia carriera? Dopo Varese, vado al Monza. Vendetti la prima metà di Casiraghi alla Juve con Boniperti presidente. Ero giovane, avevo 30 anni. Mi sono trovato in difficoltà, ho detto al presidente 'Faccia lei il prezzo perché non riesco a dirlo'. Ed è stato veramente bravo, mi ha trattato bene. Poi Como, Ravenna, Venezia dove ho avuto la fortuna di riportare la squadra in A dopo 35 anni".