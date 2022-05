Italia, un giugno pazzesco: sfide a Argentina, Germania e Inghilterra!

FIRENZE - Sarà una sorta di tour de force per dimenticare la "delusione mondiale", quello che l'Italia di Roberto Mancini si appresta ad affrontare nella prima metà di giugno. Gli azzurri disputeranno ben cinque gare in 14 giorni, aprendo i giochi a Wembley, il 1° giugno, nella "Finalissima" contro l'Argentina di Paulo Dybala, per poi essere impegnati in quattro partite di Nations League. Il match di Londra, che mette di fronte i campioni d'Europa ai vincitori della Coppa America in una sorta di Coppa Intercontinentale per nazioni, vedrà Giorgio Chiellini per l'ultima volta in campo con la maglia della nazionale, come annunciato da lui stesso dopo la vittoria della Juve sul Sassuolo, a fine aprile. Il difensore toscano dovrebbe infatti lasciare il ritiro azzurro dopo la sfida con l'Argentina, che si gioca peraltro in quello stadio di Wembley dove Chiellini e i suoi compagni di nazionale hanno vinto l'Europeo nel luglio scorso.