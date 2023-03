Italia, i convocati di Mancini per Inghilterra e Malta: in tre alla prima chiamata

Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha diramato la lista dei 30 convocati per le gare contro Inghilterra e Malta, valide per la qualificazione agli Europei del 2024: le gare saranno giocate rispettivamente il 23 e il 26 marzo. Tra i convocati, ci sono 3 sorprese: per la prima volta in azzurro faranno il loro esordio Falcone, portiere del Lecce, Buongiorno, difensore del Torino, e Mateo Retegui, punta argentina con cittadinanza italiana di proprietà del Boca Juniors ma attualmente in prestito al Tigre. Due gli juventini chiamati da Mancini: si tratta di Leonardo Bonucci e Federico Chiesa.