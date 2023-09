Donnarumma, Verratti, Bonucci: Italia, Spalletti scatenato in conferenza

Una sfida da non sbagliare per l' Italia : gli azzurri domani sfideranno l' Ucraina , alla ricerca di punti preziosi per centrare la qualificazione ai prossimi Europei ed evitare così i playoff . A suonare la carica alla vigilia del match, in conferenza stampa, Giovanni Di Lorenzo e il commissario tecnico Luciano Spalletti, che ha chiarito fin da subito: "Domani, contro l'Ucraina, giocherà Donnarumma".

Spalletti e il caso Donnarumma

È apparso deciso il commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro l'Ucraina. Tra i vari argomenti, sul piatto, anche quello spinoso riguardante Donnarumma, finito nella bufera dopo il gol subito contro la Macedonia del Nord: "Donnarumma sarà titolare. Per quello che sta venendo fuori, è il ruolo del portiere che paga sempre carissimo tutti quei minimi errori. A lui non viene perdonata una cosa, quella di essere un ragazzo prodigio. Per arrivare a emergere ha fatto fatica, se a qualcuno viene donato un livello d'ufficio si fa fatica ad accettarlo. Viene un po' aspettato al varco per poi andarlo a colpire, c'è purtroppo questo modo di ragionare. Verso qualcuno ci sono delle prese di posizioni un po' più forti. Ci deve essere rispetto però per quel talento che ti viene donato. Se uno non ci lavora dentro rischia di diventare presunzione. A volte si trovano ragazzi che buttano via le potenzialità che hanno o che si perdono in cose che non fanno parte della professionalità". Non solo Donnarumma, però: Spalletti ha parlato anche della querelle Verratti...