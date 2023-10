Italia, Retegui e Immobile in dubbio: Spalletti studia le alternative

Ultimi 90' di Serie A prima della sosta e poi l'attenzione si sposta verso l' Italia del Ct Spalletti che sarà impegnata in due match importantissimi validi per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024 in Germania. Al momento gli azzurri occupano la seconda posizione del girone con 7 punti (al pari di Ucraina e Macedonia) e hanno ancora una partita da recuperare rispetto alle altre. Ecco perché la doppia sfida contro Malta (a Bari) e Inghilterra (a Wembley) diventa fondamentale per non complicarsi la corsa vero Euro2024. A preoccupare il Ct, però, sono le notizie degli ultimi giorni che vedono diversi giocatori acciaccati e quindi in dubbio: le ultime brutte notizie arrivano da Ciro Immobile.

Italia, i dubbi di Spalletti

Nella giornata odierna il Ct dell'Italia dovrà diramare la lista dei convocati per il doppio impegno. I 'soliti' 25 calciatori più 7/8 'riserve' da chiamare in caso di forfait durante il ritiro a Coverciano. Questa è, più o meno, l'idea di Spalletti che lui stesso ha accennato anche nel corso delle prime conferenze dal suo insediamento sulla panchina azzurra. Nel dettaglio, però, le valutazioni più importanti dovranno essere fatte tra centrocampo e attacco. Perché se la difesa è quella con più certezze visto anche il rendimento di alcuni giocatori (Scalvini, giusto per fare un nome), non si può dire lo stesso degli altri due reparti.

A centrocampo c'è il dubbio Frattesi: il nerazzurro ha saltato il doppio impegno tra campionato e Champions dopo un affaticamento muscolare. Ha lavorato in questi giorni per recuperare, ma Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve sulla sua convocazione per la parita col Bologna. Oltre a lui, anche Pellegrini si è fermato durante la gara col Servette della Roma ed è uscito anzitempo . Dal suo volto non sono trapelate smorfie troppo positive ed è costretto a saltare la sfida di Cagliari. In attacco il dubbio più grande riguarda le condizioni di Retegui e Immobile: il primo è sempre in dubbio per la partita col Milan e il secondo dovrà sottoporsi a esami specifici per escludere eventuali lesioni. Insieme a loro potrebbe mancare anche Chiesa che ora tiene in apprensione tutta la Juventus: l'attaccante bianconero ha subito un carico eccessivo mentre calciava e si è subito fermato. E da qui viene da chiederi quali potrebbero essere le alternative...