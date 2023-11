Italia, da Scamacca a Kean: Spalletti sorride, in attacco ora c’è vita

Per la Nazionale ora c’è vita pure in attacco. Luciano Spalletti, che lunedì era a Empoli, ha applaudito la rinascita di Scamacca, straordinario protagonista nella vittoria dell’Atalanta con una doppietta più l’assist regalato a Koopmeiners. E, nelle ultime due partite giocate dalla Juventus, ha potuto constatare la crescita esponenziale di Moise Kean, protagonista sia nell’espulsione di Thiaw in Milan-Juve, sia dei due gol annullati con il Verona dalle decisioni (micragnose sul primo, discutibili sul secondo) del Var. Il che, unito ai gol segnati da Raspadori con Union Berlino e Milan (prima rete in Serie A su punizione diretta), nonché al rigore trasformato da Ciro Immobile in Lazio-Fiorentina, ha completato una settimana ricca di sorrisi per il commissario tecnico. Il quale davanti a sé ha un bivio simile a quello che ha visto cadere l’ultimo Mancini: la Macedonia del Nord (sempre in casa, stavolta a Roma non a Palermo) a fare da antipasto alla sfida che ci può portare agli Europei, da giocare in trasferta contro l’Ucraina.