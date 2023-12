"I migliori calciatori della storia della Nazionale italiana": c'è tanta Juve

Chi sono i migliori giocatori italiani? A questa domanda ha provato a dare una risposta il portale FourFourTwo. L'Italia è una delle nazionali più vincenti nella storia con quattro Mondiali e due Europei, ultimo quello di Wembley nel 2021, che arrichiscono una bacheca importante. Ma da sempre ci si chiede quali sono o sono stati i migliori calciatori italiani di sempre e spesso ci si è trovati anche in disaccordo. Per questo il quotidiano ha voluto dare una sua spiegazione sulle scelte. Ecco la lista dei 32 scelti dalla rivista con tantissimi giocatori passati dalla Juventus.

32. Giampiero Boniperti Proprio dai bianconeri parte il primo nome di questa classifica. Un nome importante per storia e importanza. Da calciatore a presidente sempre e solo con unica fede, quella della Juventus. Uno dei più amati di sempre e che, anche sul campo, ha dimostrato il suo talento a suon di gol. Per anni capocannoniere del club prima del soprasso di Del Piero e sotto la sua guida la società ha raccolto una miriade di successi nazionali e internazionali.

31. Gianluca Vialli Uno degli attaccanti più forti degli anni '80 e '90. Simbolo di carisma, generosità e determinazione ha vestito tante maglie importanti: Cremonese, Sampdoria, Chelsea e Juventus, con cui ha vinto tanto ed entrato nel cuore dei tifosi. Molteplici gol e numeri importanti che lo hanno inserito di diritto in questa speciale classifica. E' legato ai ricordi della magli azzurra per quanto successo negli ultimi Europei del 2021 a Wembley dove è stato collante tra gruppo, Mancini e dirigenza fino alla vittoria finale.

30. Daniele De Rossi Nella Top 30 è stato inserito l'ex capitano della Roma. Il centrocampista cresciuto in giallorosso si è guadagnato ben presto la chiamata di Lippi con l'Italia e in quel Mondiale del 2006 è stato protagonista nella lotteria dei rigori finale contro la Francia. In azzurro poi ha collezionato ben 117 presenze con 21 reti: un bottino importante per un giocatore dalle qualità indiscusse.

29. Alessandro Costacurta Uno dei difensori italiani che con il Milan ha costruito le vittorie più importanti nella storia del club. Una vita in rossonero e in bacheca, oltre gli scudetti, ha messo ben 5 Champions League. Centrale o all'occorrenza anche terzino ha fatto della sua duttilità un punto di forza giocando anche al fianco di giocatori come Baresi e Maldini. Con la maglia dell'Italia ha preso parte alla spedizione del Mondiale del 1994 e '98.

28. Gennaro Gattuso Il centrocampista ex Milan si è distinto per grinta e abnegazione che gli hanno permesso di raggiungere tantissimi successi con il club rossonero e poi il Mondiale del 2006 con la maglia dell'Italia. Sempre in campo con la sua voglia di lottare e far sentire il suo fervore. Attualmente è l'allenatore del Marsiglia in Ligue 1.

27. Gianfranco Zola Dalla Sardegna all'Inghilterra per fare vedere a tutti il suo talento. Uno dei primi italiani a diventare simbolo e idolo dei tifosi del Chelsea con cui si è guadagnato l'appellativo di 'Magic Box'. Uno dei giocatori che con la gavetta si è conquistato i grandi palcoscenici fino a diventare uno dei calciatori più estrosi di sempre. In carriera ha vinto tanto, soprattutto lo scudetto nel Napoli con Maradona.

26. Valentino Mazzola Storico capitano del Grande Torino che perse la vita, assieme a tanti suoi compagni di squadra, nel tragico incidente aereo di Superga. Un centrocampista versatile e dotato di grande tecnica, per tanti tra i migliori giocatori italiano in assoluto. Capitano granata e che ha guidato il club alla conquista di ben 5 scudetti.

25. Giorgio Chiellini Il ricordo più fresco di Chiellini è legato al suo addio al calcio di pochi giorni fa. Ma nella sua carriera ha trovato tantissimi successi: personali, con il club e con la maglia dell'Italia. Simbolo di carisma e leadership è stato capitano della Juventus e degli azzurri campioni d'Europa a Wembley. L'ultima esperienza è stata oltreoceano, a Los Angeles, con cui ha vinto la Western Conference.

24. Christian Vieri L'attaccante girovago ha giocato, tolta la Roma, in quesi tutte le big del campionato italiano: Juve, Lazio, Milan, Fiorentina, Atalanta e Inter, con cui ha segnato 123 gol in appena 190 partite. Un bottino importante che gli ha permesso anche di guadagnarsi la chiamata dell'Italia dove è stato uno dei capocannonieri degli azzurri ai Mondiali con nove reti in altrettante gare, saltando sfortunatamente per infortunio la spedizione vincente del 2006.

23. Antonio Cabrini E' stato tra i più grandi difensori dell'Italia e della Juventus, di cui ha vestito la maglia per 13 anni conquistando tantissimi trofesi con i bianconeri tra scudetti e coppe Europee. In azzurro ha vinto da protagonista il Mondiale del 1982 costruendo una difesa formidabile con Zoff, Gentile e Scirea, compagni anche con il club.

22. Bruno Conti Da un campione del Mondo a un altro, da Cabrini a Bruno Conti. Con il suo estro e la sua imprevedibilità è stato uno dei protagonisti della finale vinta contro la Germania Ovest nel 1982. Un gol e un rigore procurato nel 3 a 1 con cui gli azzurri hanno conquistato il trofeo iridato. In carriera ha giocato tantissimi anni con la Roma, dove è stato poi anche allenatore e dirigente.

21. Marco Tardelli Centrocampista difensivo grintoso ed elegante allo stesso tempo. Una delle immagini rimasta nella storia e a cui è associato è la corsa con il grido nell'esultanza del gol contro la Germania Ovest nella finale del Mondiale del 1982. Con la maglia azzurra ha giocato ben 81 partite e con il club ha indossato le maglie di Inter e Juventus, con cui ha conquistato scudetti e trofei a livello internazionali.

