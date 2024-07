Italia-Norvegia, inizia l'Europeo U19: diretta tv e dove vederla in streaming

Al via l'Europeo U19. L'Italia, inserita nel gruppo A, è pronto a difendere il titolo conquistato un anno fa in quel di Malta. Gli azzurri, guidati dal ct Bernardo Corradi, giocano la prima gara contro la Norvegia lunedì 15 luglio. Successivamente in campo il 18 luglio per la seconda giornata contro i padroni di casa dell'Irlanda del Nord, infine domenica 21 luglio l'ultima gara del girone contro l'Ucraina. Le prime due squadre classificate superano il girone accedendo alle semifinali della competizione, ma al contempo ottengono il pass per il Mondiale U20 che si giocherà in Cile nel 2025. L'ultimo atto del torneo si giocherà domenica 28 luglio, con la finalissima che avrà come cornice il National Football Stadium a Windsor Park, sempre in quel di Belfast.

Italia-Norvegia U19, dove vederla La gara tra Italia e Norvegia U19 si gioca alle 16.30 al Seaview Stadium di Belfast. La sfida non sarà visibile in tv, ma soltanto in streaming su Raiplay Sport.

Le probabili formazioni ITALIA U19 (4-3-1-2): Marin; Pagnucco, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Mannini, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Pafundi, Anghelé

Allenatore: Bernardo Corradi NORVEGIA U19 (4-1-4-1): Borsheim; Glenna, Holten, Haram, Andersen; Pedersen; Egeli, Faraas, Granaas, Bang-Kittilsen; Gonstad

Allenatore: Luis Pimenta

Italia U19, i convocati di Corradi per l'Europeo Questa la lista dei 20 calciatori che il ct Corradi ha selezionato per partecipare alla manifestazione. Tanti i grandi prospetti convocati. Per citarne qualcuno: da Zeroli e Camarda, fino ad Anghelè e Pagnucco della Juventus oltre a Ciammaglichella del Torino e Pafundi dell'Udinese (in prestito al Losanna). Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Francesco Camarda (Milan), Tommaso Ebone (Bologna), Simone Pafundi (Losanna), Diego Sia (Milan).

L'Italia e l'Europeo vinto un anno fa Gli azzurrini arrivato al torneo da campioni in carica. La scorsa estate l'Italia, guidata da Alberto Bollini (oggi ct dell'U20) riuscì nell'impresa di riportare a casa il titolo a distanza di 20 anni dall'ultima volta. A decidere la finalissima contro il Portogallo fu Michael Kayode, esterno della Fiorentina. L'Italia proverà dunque a fare il bis, con qualche novità importante rispetto a 12 mesi fa. Tanti i talenti convocati, tra i quali spicca quello del Milan Francesco Camarda, che poco più di un mese fa si laureava campione con l'Italia U17, vincendo il titolo di miglior calciatore della competizione e siglando anche due gol decisivi in finale (anche in quel caso giocata contro il Portogallo).

