Rafia, l'ex Juventus alla conquista di Pescara. E Zeman lo esalta

Pescara, Zeman esalta Rafia

Ci ha messo poche partite per far vedere le sue qualità a Pescara, il giovanissimo Rafia. Ancora non è arrivato il gol, ma le giocate che l'ex Juve ha fatto vedere sono di quelle da far stropicciare gli occhi. L'assist per il primo gol di Merola contro la Turris ne è la prova. Al termine della partita ne hanno esaltato le carattersitiche anche il presidente Sebastiani e l'allenatore Zeman.

Il primo si è detto incredulo di come un giocatore con le sue caratteristiche sia ancora in Serie C. Parole a cui hanno fatto eco quelle del Boemo: "Gli auguro di arrivare a livelli diversi della C" ha detto a Rete8. Investitura sicuramente non banale per chi ha visto crescere giocatori come Insigne, Immobile, Verratti e proprio a Pescara. Rafia cresce e gioca, i biancazzurri se lo godono e il classe 2001 vuole continuare a ripagare la fiducia della società con le prestazioni sul campo. Alla ricerca del primo gol per prendersi definitivamente Pescara e un futuro tutto da scrivere.