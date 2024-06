"Il Real Madrid non parteciperà al Mondiale per Club": Ancelotti smentisce

Il caso del Mondiale per Club si arricchisce di una nuova puntata, tra interviste pubblicate e comunicati stampa di smentita. Aveva fatto scalpore la dichiarazione di Carlo Ancelotti, allenatore dei blancos e fresco vincitore della Champions League, riportata in edicola da Il Giornale in occasione del suo 65esimo compleanno. Il tecnico di Reggiolo aveva fermamente dichiarato - secondo le parole stampate sul quotidiano - che le merengues non prenderanno parte alla manifestazione, aggiungendo che come loro anche tanti altri club declineranno l'invito. Parole che facevano seguito a una importante polemica che coinvolgeva anche la lega europea principe, la Premier League, nei confronti della Fifa. Poi la secca smentita nel pomeriggio sui social: "Le mie parole sulla Coppa del Mondo per Club FIFA non sono state interpretate nel modo in cui intendevo. Nulla potrebbe essere più lontano dal mio interesse che rifiutare la possibilità di partecipare a un torneo che considero una grande opportunità per continuare a lottare per grandi titoli con il Real Madrid". Ma il caso qual è?

Ancelotti: "Real, niente Mondiale per Club"

Ripartiamo dalla dichiarazione evidentemente scioccante, con Ancelotti che spiegava perché il Real Madrid non prenderà parte al Mondiale per Club, rivelando come anche altre società sarebbero pronte a comportarsi alla stessa maniera: "Mondiale per Club? La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito".

La manifestazione organizzata dalla Fifa, ufficializzata un anno fa, è programmata per l'estate del 2025, precisamente dal 15 giugno al 13 luglio. Un torneo da svolgersi negli Usa e in cui è prevista la partecipazione 32 squadre, provenienti dalle diverse parti del mondo (12 dall'Europa, qualificate per l'Italia Juventus ed Inter) e con la stragrande maggioranza dei posti già assegnati. Il tecnico del Real Madrid, come detto, non era stato il primo a lamentarsi del Mondale per Club...