Mondiale per Club, il caso: a cosa punta il Real Madrid e il mistero montepremi

TORINO - Caos Mondiale per Club rientrato. È durata una mezza giornata la bufera innescata da un’ intervista rilasciata dal tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti nella quale aveva paventato l’ipotesi che le merengues non avrebbero preso parte alla manifestazione organizzata dalla Fifa (per l’Italia si sono qualificate Inter e Juventus) per una questione di compensi troppo bassi e che, come il club madridista, anche altre società avrebbero declinato l’invito. "Le mie parole sul Mondiale per Club della Fifa non sono state interpretate come avrei voluto - la smentita nel pomeriggio sul profilo social del tecnico -. Nulla di più lontano dai miei interessi che rifiutare la possibilità di giocare un torneo che considero possa essere una grande opportunità per continuare a inseguire grandi trofei con il Real Madrid".

Mondiale per Club, le reazioni di Perez e Infantino

Lo stesso club presieduto da Florentino Perez si è affrettato a confermare la presenza. "In nessun momento è stata messa in discussione la partecipazione del Real Madrid alla nuova Coppa del Mondo per club che sarà organizzata dalla FIFA nella prossima stagione. Il nostro Club gareggerà in questa competizione ufficiale che affrontiamo con orgoglio e con il massimo entusiasmo per far sognare ancora con un nuovo titolo i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo".

In serata è arrivata anche la reazione di Gianni Infantino, presidente Fifa, che ha accolto con gioia il comunicato del Real nel quale "ha confermato con entusiasmo la partecipazione al Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti". Se mai il Real Madrid aveva davvero accarezzato l’idea di non esserci, il dietrofront è stato immediato.