Marotta e Cherubini, asse ex Juve: Parma nuovo serbatoio calciomercato Inter, Chivu è solo l'inizio

Antipasto emiliano, prima della “dieta” a stelle e strisce. La dirigenza dell’Inter al completo (Marotta, Ausilio e Baccin) martedì sera ha cenato - e non solo - presso l’albergo Palazzo Parigi in centro a Milano con Federico Cherubini, ad del Parma e per anni "collaboratore" di Marotta alla Juventus. Un rapporto solido fra i due ha agevolato senza dubbio la trattativa per liberare Chivu per la panchina nerazzurra, un feeling che avrà probabilmente risvolti anche sul mercato. Non è un mistero, infatti, che l’Inter abbia sul proprio taccuino più giocatori di proprietà del Parma. In prima fila c’è Ange-Yoan Bonny, 21enne attaccante francese, mentre per la difesa il mirino è fissato sul talentino - d’età, non di fisico - Giovanni Leoni. Obiettivo difficile per volontà del Parma (vorrebbe tenerlo un'altra stagione) e concorrenza (piace tanto a Milan e Juventus), però l'Inter ci proverà, tenendo sempre alta l'attenzione anche su Mosquera (Valencia) e De Winter (Genoa).