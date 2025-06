Koopmeiners dice tutto: “Ripagherò la Juve, mi sento in debito”. Sui fischi, Tudor e il ruolo...

Si è fatto un’idea su quando potrebbe risentirsi al meglio?

«Non so quanto tempo ci vorrà, ma di certo non posso chiedere al mio corpo di giocare subito i novanta minuti. Per il momento no, non ce la faccio».

«Nel torneo vedo un’opportunità preziosa per rimettermi in sesto e provare a vincere il mio primo trofeo con la Juve. Se andremo avanti nel torneo, poco a poco, avrò modo di dare un contributo maggiore».

E a livello emotivo come si sente? Diciamo che il suo primo anno in bianconero è stato tutt’altro che semplice…

«Chiunque arrivi alla Juventus sa che è obbligato a vincere, quindi non posso essere contento di questa prima stagione a Torino. Ma soprattutto, non sono soddisfatto del modo in cui ho giocato fino a questo momento».