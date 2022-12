Clamoroso Francia, Rabiot e Upamecano ko e a rischio col Marocco

Inizia nel peggiore dei modi la marcia di avvicinamento della Francia alla semifinale di Coppa del Mondo contro il Marocco. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Paese transalpino, infatti, il ct Didier Deschamps rischia di dover fare a meno di Adrien Rabiot e Dayot Upamecano , che hanno saltato l'allenamento odierno. Sia il centrocampista della Juventus che il difensore del Bayern Monaco sarebbero alle prese con un attacco influenzale , che ne pregiudicherebbe la presenza in campo per il delicatissimo match.

Francia, le opzioni di Deschamps senza Rabiot e Upamecano

Rabiot è uno dei protagonisti assoluti di questa Coppa del Mondo, sempre in campo in tutti i match disputati: per la sua eventuale sostituzione Deschamps dovrà scegliere tra Fofana, Saliba, Guendouzi, Camavinga e Veretout. Upamecano, invece, a riposo con la Tunisia e criticato per la prestazione contro l'Inghilterra, potrebbe invece essere rilevato da Konaté.

