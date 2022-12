Brasile, Neymar: "Sogniamo il titolo. Infortunio? Ho pianto, avevo paura"

Mondiali Qatar 2022, le parole di Neymar dopo Brasile-Corea del Sud

Alla fine del match, Neymar, autore del gol numero 76 con la nazionale brasiliana - Pelé, recordman all time, è ora a -1 -, ha commentato: "Sicuramente è arrivata l'ora di andare lontano. Sogniamo il titolo, ma dobbiamo procedere passo dopo passo. Quella di oggi è stata la quarta partita, ne mancano tre (per chi arriva in finale ndr), intanto rimaniamo con la giusta concentrazione per cercare di ottenere questo titolo". Il rigore realizzato contro la Corea del Sud è il primo in questo Mondiale per O Ney che raggiunge così Pelé e Ronaldo, in grado di segnare in 3 diverse edizioni della manifestazione iridata. Sì, perché il fuoriclasse del Psg aveva alzato bandiera bianca dopo l'infortunio rimediato nel match d'esordio contro la Serbia. Tornando a quei momenti terribili rivela: "Ho avuto tanta paura, perché sono arrivato a questo Mondiale sentendomi molto bene, e reduce anche da un ottimo inizio di stagione. Quell'infortunio mi ha fatto soffrire parecchio, ho passato una notte a piangere come sa la mia famiglia. Poi è valsa la pena fare tutti quegli sforzi per tornare".



