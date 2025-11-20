Italia, diretta sorteggi Mondiali: l'avversaria playoff e la possibile finale, segui in tempo reale

Sei vittorie e due pesantissime sconfitte. L' Italia ha terminato il Gruppo I di qualificazioni ai Mondiali 2026 con 18 punti, alle spalle della Norvegia . Haaland e compagni, quindi, hanno conquistato l'accesso diretto al prossimo mondiale ( ecco tutte le 42 squadre qualificate ), mentre gli Azzurri saranno costretti ancora una volta ad andare ai playoff . Le ultime due volte l'Italia non è riuscita a superarli, venendo battuta prima dalla Svezia nel 2018 e poi dalla Macedonia del Nord nel 2022. Ora, dopo due edizioni di assenza, l'obiettivo sarà tornare ai Mondiali ma per riuscirci la squadra del ct Gattuso dovrà vincere altre due partite . Chi sarà la prossima avversaria? Segui i sorteggi in diretta su Tuttosport.

11:19

Donnarumma sicuro: "Andremo al Mondiale"

Nonostante il pesante risultato contro la Norvegia, il portiere dell'Italia Gianluigi Donnarumma al termine della partita si è detto fiducioso in vista dei playoff: "Bisogna ritrovare fiducia e noi stessi, a marzo ci giochiamo tanto. Ci dispiace per i tifosi, avremo bisogno anche di loro, sono convinto che tutti insieme andremo al Mondiale".

11:11

Graziani duro: "Ci qualificheremo ma in questa Italia non ci sono campioni"

"Ci qualificheremo per il Mondiale. Ma in questa squadra non c’è nessun campione, seppur sia composta da ottimi calciatori. Mancano i fuoriclasse come Totti o Del Piero", parole dure quelle di Ciccio Graziani, che intervistato da Tuttosport ha detto la sua sulle possibilità che la squadra di Gattuso raggiunga i prossimi Mondiali. Poi sui singoli ha aggiunto: "Pio Esposito alla Kane e Chiesa va recuperato".

11:00

Italia, Gattuso dopo la Norvegia: "Risultato pesante, chiediamo scusa ai tifosi"

Dopo la seconda sconfitta contro la Norvegia, Gattuso in conferenza stampa ha voluto prendersi tutte le responsabilità: "Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi perché il 4-1 è un risultato pesante. È un peccato perché avevamo fatto un primo tempo molto buono, dove siamo stati squadra vera".

10:50

Il nuovo ranking FIFA: brutte notizie per gli Azzurri

La sconfitta per 1-4 contro la Norvegia non è stata soltanto l'ennesima prestazione deludente ma ha comportato anche un importante cambiamento nel ranking FIFA. Gli Azzurri, infatti, sono scesi alla dodicesima posizione, fuori quindi dalla top 10. I criteri per i sorteggi dei gironi dei Mondiali non sono ancora stati annunciati ma con buona probabilità se la squadra di Gattuso dovesse superare i playoff si ritroverebbe in seconda fascia.

Il ranking:

Spagna Argentina Francia Inghilterra Brasile Portogallo Olanda Belgio Germania Croazia Marocco Italia

10:45

I precedenti: occhio a Svezia, Macedonia e Irlanda del Nord

Sulla carta l'Italia, dodicesima nel ranking Fifa, non dovrebbe avere troppi problemi a superare i playoff ma la storia recente racconta qualcosa di molto differente. I precedenti, infatti, non sono dei migliori visto che Irlanda del Nord, Svezia e Macedonia del Nord hanno portato l'esclusione dell'Italia dai Mondiali 1958, 2018 e 2022.

10:40

Le possibili avversarie dell'Italia

Chi potrà pescare l'Italia? Gli Azzurri sono in prima fascia e in semifinale sfideranno una tra Macedonia del Nord, Svezia, Romania e Macedonia del Nord, le quattro squadre che si sono qualificate ai playoff grazie alla Nations League. In caso di finale, la squadra del ct Gattuso affronterà la vincente di una semifinale tra seconda e terza fascia, ovvero una tra Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia, Irlanda, Albania, Bosnia Erzegovina e Kosovo.

10:35

Come funzionano i playoff

La struttura dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026 è chiara. 16 squadre (le 12 seconde classificate e le 4 migliori vincitrici della Nations League 2024/25) si affronteranno in dei percorsi distinti, composto da semifinale e finale, tutte in gara unica. L'Italia, che è in prima fascia, affronterà una squadra della quarta fascia in semifinale e poi in finale la vincente di una sfida tra seconda contro terza fascia.

10:29

Playoff Mondiali 2026, l'orario e dove vedere il sorteggio

Il sorteggio dei playoff dei Mondiali 2026 andrà in scena alle 13:00 a Zurigo e, oltre che qui su Tuttosport, sarà visibile anche in diretta su Sky Sport e in chiaro su Rai Sport. In streaming sarà possibile scoprire l'avversaria dell'Italia anche su Sky Go, Now, Rai Play e su sito e app di FIFA+.

Zurigo