"We The Next Gen", Barbieri: il primo infortunio e il debutto in Juve-PSG

La Juventus Next Gen ha lottato strenuamente nella finale di ritorno di Coppa Italia contro il Vicenza , arrendendosi dopo una gara ricca di emozioni. Ha preso parte parte al match contro i biancorossi anche Tommaso Barbieri , reduce da infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo , con il terzino che è tornato in campo ad inizio aprile contro la Feralpisalò. E proprio Barbieri, nelle scorse ore, è stato protagonista della quarta puntata di "We The Next Gen", sul Tik Tok bianconero.

Babrieri e l'esordio in Juve-PSG

Barbieri ha parlato anche del debutto in prima squadra, in Champions League contro il PSG: “A Vinovo c’è una struttura incredibile, quando l’ho vista la prima volta quasi non ci credevo. Certe volte penso che siedo nello stesso spogliatoio in cui c’era Buffon, e questa cosa mi emoziona. L’esordio in prima squadra? Mi allenavo con Barrenechea, all’inizio Allegri chiama soltanto lui per entrare, poi quando ha chiamato anche me non ci credevo: Perin e Pinsoglio ci incitavano. La cosa che pensavo era che stavo giocando in Champions League, poi non ho pensato più a nulla, come al fatto che c’erano quarantamila persone”.