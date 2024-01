Dalla Svezia e dal Taekwondo come Ibra: chi è il Next Gen della fascia Juve

ALESSANDRIA - Molto più d’un talismano. Già, perché da cinque turni di fila la Juventus Next Gen ottiene risultati positivi e da altrettanti Jonas Rouhi si è conquistato i galloni da titolare sull’amata corsia mancina. Mica questione di fatal coincidenza, semmai stretta correlazione dettata da un rendimento personale che ha finito per incidere felicemente sulla qualità della manovra sviluppata dalla seconda squadra bianconera. Che in stagione fatica tremendamente a vincere, appena 6 acuti in 22 turni di campionato, ma che – se non altro – nell’ultimo periodo ha imparato a non perdere.