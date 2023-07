Bruno Martinez è ufficiale: Juventus, altro colpo alla Huijsen? La scheda

La Juventus ha ufficializzato il primo innesto per quanto riguarda la Primavera, si tratta dello spagnolo Bruno Martinez . In Spagna se ne è sempre parlato molto bene di lui tanto che i bianconeri hanno deciso di affondare il colpo e portarlo a Vinovo. Un vero e proprio innesto alla Huijsen per la società e non perché il classe 2006 abbia le sue stesse caratteristiche, ma più per la provenienza.

Il neo acquisto della Juve, infatti, è arrivato dalle giovanili dell'Espanyol dove in questi due anni si è messo in mostra attirando su di sé gli occhi attenti dello scouting bianconero. Un tragitto, quello dalla Spagna all'Italia, che ha fatto anche il centrale olandese, visto che prima di arrivare a Torino ha giocato nel Malaga. Montero ha così trovato il suo sostituto visto che il classe 2005, dopo aver rinnovato, sarà aggregato alla Next Gen con gli occhi attenti di Allegri a tenerlo monitorato.

Bruno Martinez, caratteristiche, numeri e la Juve

Un profilo diverso rispetto a quello di Huijsen, ovviamente le caratterstiche di Bruno Martinez sono altre anche se per il futuro la Juve spera che possa ripercorrerne la stessa strada. Ovviamente è presto per giudicare, ma lo scounting bianconeri in questi anni ha davvero sbagliato pochissimo con gli innesti per le giovanili ma allo stesso tempo talenti da far crescere per il futuro. Si potrebbe fare una lista infinita da Yildiz a Nonge senza dimenticare di Barrenechea, Iling e Soulé arrivati nel giro di pochi anni a giocarsi le proprie carte in prima squadra. Un percorso difficile, ma già partire da una buona base per l'ormai ex Espanyol è già un fattore positivo. Fisicamente ben strutturato e molto bravo nella fase difensiva e nel chiudere gli spazi con ottime letture, bravo nel guidare la retroguardia, ha ottime doti di leadership all'interno dello spogliatoio. A differenza di Huijsen ha meno propensione al gol e al giocare il pallone da dietro, essendo meno tecnico dell'olandese. Difensore arcigno che si sposa con la mentalità da giocatore di Paolo Montero, anche se meno 'cattivo' sul campo. Il giocatore è pronto per tuffarsi in questa nuova avventura bianconera dopo aver salutato l'Espanyol con una lunga lettera.

Bruno Martinez, lettera Espanyol

Prima di accettare l'offerta della Juventus, il difensore Bruno Martinez ha scritto una lunga lettera per salutare l'Espanyol dopo i due anni trascorsi nel club di Barcellona. Di seguito il messaggio: "Oggi devo mettere un punto finale a due stagioni con questo club che tanto mi ha aiutato a crescere e migliorare come giocatore. Prima di andare, mi piacerebbe ringraziare l’Espanyol per l’opportunità e la fiducia riposte in me; lo staff che tanto mi ha aiutato; i membri del corpo tecnico per tutto quello che han fatto giorno dopo giorno e i miei compagni con i quali ho condiviso molto e dai quali ho appreso molto. Vi auguro il meglio per il futuro, a presto Pericos. Bruno Martinez".