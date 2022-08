Lazio-Inter 3-1: Lautaro non basta a Inzaghi, fa festa Sarri

ROMA - Ritorno all'Olimpico ancora amaro per Simone Inzaghi, che come l'anno scorso esce sconfitto con la sua Inter dallo stadio che è stato la sua 'casa' negli anni alla Lazio. La squadra di Maurizio Sarri (che nella ripresa ha indovinato i cambi ) ha invece superato il primo grande esame di maturità della stagione, fermando nell'anticipo della terza giornata la corsa dei nerazzurri (che erano a punteggio pieno) e scavalcandoli così in classifica . Il gol di Felipe Anderson, la magia di Luis Alberto e il tris di Pedro (come il connazionale inserito a gara in corso), in attesa degli impegni delle altre big, regalano così la vetta momentanea all'ex tecnico della Juve.

Nella Lazio c'è Lazzari, febbricitante alla vigilia ma al suo posto sulla destra, con Marusic a sinistra della coppia Patric-Romagnoli schierata a difesa di Provedel, mentre Cataldi viene ancora preferito a Marcos Antonio in regia e Vecino vince di nuovo il ballottaggio con Basic e Luis Alberto ( terza panchina su tre per il Mago ). Immutato rispetto al match pareggiato in casa del Toro anche l'attacco: intoccabile Immobile , affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni, con Pedro pronto a entrare a gara in corso. Sull'altro fronte una sola novità nell'Inter reduce dal successo sullo Spezia: in mediana Calhanoglu lascia il posto da titolare a Gagliardini , scelto da Simone Inzaghi per arginare Milinkovic-Savic mentre Dimarco ha ancora la meglio su Gosens a sinistra (dall'altra parte resta Dumfries) e davanti fanno sempre 'coppia fissa' Lukaku e Lautaro. 'Titolarissimi' Brozovic e Barella, davanti ad Handanovic viene confermato il trio difensivo formato da Skriniar, dall'ex di turno De Vrij ( fischiato dai tifosi laziali ) e da Bastoni.

Felipe Anderson sorprende l'Inter

Feroce l'avvio dei nerazzurri, che nei primi minuti provano a sorprendere i padroni di casa schiacciandoli nella propria metà campo: Dumfries già al 4' testa i riflessi di Provedel, attento anche poco dopo sulla deviazione in area di Gagliardini (su cross dell'olandese). Romagnoli e compagni reggono l'urto e iniziano a ripartire: al 14' è un efficace pressing di Immobile ad azionare il contropiede, sprecato però da Milinkovic che non dosa a dovere l'ultimo passaggio per Zaccagni. È una scossa per la Lazio che un minuto dopo sfiora il gol: Zaccagni premia la sovrapposizione di Marusic, scarico per Immobile e sinistro di prima a fil di palo per il centravanti azzurro. Dalla parte di Dumfries non sono comunque finiti i pericoli per i biancocelesti, ma Patric è ben posizionato e si rifugia in corner sul cross dell'esterno nerazzurro, azionato da Lukaku che poi conclude alto di testa sugli sviluppi dell'angolo (18'). La squadra di Sarri ha preso fiducia ed è ora l'Inter ad affidarsi alla ripartenza con Lautaro che cerca però un'improbabile conclusione dai 60 metri: palla lontanissima dai pali e fischi dalla Curva Nord (23'). Barella intanto rischia il giallo per fermare uno Zaccagni sempre più 'in partita' e pericoloso dal limite: decisiva la deviazione in corner di Skriniar (34'). Troppo centrale sull'altro fronte il colpo di testa di Lukaku (38') e quando il riposo sembra ormai alle porte la gara si infiamma, con Milinkovic e Felipe Anderson che si scambiano i ruoli e confezionano il vantaggio della Lazio al 40': il serbo, defilatosi a sinistra per liberarsi dalla marcatura di Gagliardini, lancia lungo per il brasiliano che prende alle spalle Bastoni e Dimarco per superare infine Handonovic di testa. L'Inter reagisce di rabbia e chiede il rigore per un contatto in area biancoceleste tra Zaccagni e Dumfries, ma l'azione è viziata da un fuorigioco precedente di Lukaku e dopo il check del Var si riprende a giocare fino al duplice fischio del ravennate Fabbri.

Lautaro illude Inzaghi

Dagli spogliatoi rientrano in campo gli stessi ventidue, ci si aspetterebbe un'Inter 'arrabbiata' ed è invece la Lazio a sfiorare subito il raddoppio: magia di Milinkovic a innescare Lazzari, verticalizzazione per Immobile che con il destro mira il primo palo, dove Handanovic non si fa però sorprendere. Il pericolo scampato sveglia i nerazzurri che si accendono all'improvviso e trovano il pareggio (51'): punizione calciata da Dimarco, la palla si impenna e di testa Dumfries la spedisce a Lautaro, che tutto solo davanti a Provedel non sbaglia e fa 1-1. I padroni di casa accusano il colpo e rischiano ancora un minuto dopo: cross dalla sinistra di Dimarco e colpo di testa di Dumfries, lasciato tutto solo sul secondo palo e fermato da un intervento super di Provedel. Sarri non è contento e richiama in panchina Vecino e l'ammonito Zaccagni per affidarsi alla qualità di Luis Alberto e Pedro (57'), che pesca subito in area Milinkovic troppo generoso nel cercare invano lo scarico per Immobile invece di calciare. I ritmi sono intensi e i capovolgimenti di fronte continui, ma è ancora su calcio da fermo che l'Inter si rende pericolosa: pennellata del solito Dimarco e girata con la testa di Skriniar, troppo debole per impensierire Provedel.

Sarri indovina i cambi

Bisogna invece aspettare il 69' per le prime mosse di Inzaghi: tripla sostituzione con Dzeko, Darmian e Gosens dentro al posto di Lukaku, Dumfries e Dimarco, mentre nella Lazio lo stremato Lazzari lascia il posto a Hysaj (71') che si piazza a sinistra (con il 'trasloco' a destra di Marusic). Ad essere premiato dai cambi è Sarri, perché al 75' la Lazio è di nuovo avanti grazie a due dei suoi spagnoli: Pedro 'vede' al limite Luis Alberto e il Mago sfodera dal cilindro un destro all'incrocio che fa esplodere la Nord, dove il numero 10 corre per esultare con i suoi tifosi. L'Inter deve rincorrere di nuovo e si affida a Calhanoglu e all'ex laziale Correa (fuori Barella e Gagliardini al 79') per passare al 4-2-3-1, mentre dall'altra parte Cataldi chiede il cambio (83') per fare spazio a Marcos Antonio e si prende gli applausi dell'Olimpico insieme a Felipe Anderson (sostituito da Cancellieri). Il nuovo assetto dovrebbe dare più spinta offensiva ai nerazzurri che invece perdono le distanze e nel finale incassano anche il terzo gol, segnato da Pedro che rientra sul destro liberandosi di De Vrij e infila la palla all'angolino (86'). Nel recupero Handanovic nega la rete a Immobile e finisce 3-1: come l'anno scorso sono i tifosi della Lazio a festeggiare di fronte all'Inter del grande ex Simone Inzaghi.

