Bologna-Empoli 0-1: Thiago Motta subito ko, prima gioia per Zanetti

BOLOGNA - Non parte nel migliore dei modi l'avventura di Thiago Motta alla guida del Bologna . L'erede di Sinisa Mihajlovic, alla prima sulla panchina rossoblù (contro la Fiorentina c'era Luca Vigiani, tecnico della Primavera) viene infatti sconfitto 1-0 al Dall'Ara dall'Empoli di Paolo Zanetti, che spezza così un suo personale tabù (mai vittorioso nelle precedenti tre sfide con il collega) e centra il primo successo in campionato. Tenuti a galla in avvio da Skorupski, gli emiliani crescono nella ripresa quando vengono però puniti da Bandinelli e fermati da due legni (colpiti da Arnautovic e Zirkzee ), che negano il pareggio a un Bologna costretto così a fermarsi dopo tre risultati utili di fila.

Al suo esordio sulla panchina rossoblù (nella sfida vinta con la Fiorentina c'era Luca Vigiani, tecnico della Primavera) Thiago Motta abbandona la difesa a tre della gestione Mihajlovic e passa al 4-2-3-1 : Medel torna al suo vecchio ruolo di mediano e trasloca a centrocampo al fianco di Schouten, mentre dietro al centravanti Arnautovic ci sono Orsolini, Soriano e Barrow. Sull'altro fronte Zanetti risponde con il suo 4-3-1-2 , diretto in regia da Marin, mentre Bajrami è il trequartista dietro a Lammers e Satriano (solo panchina per l'ex juventino ed ex torinista Pjaca ) e come terzini vengono confermati Stojanovic e Parisi.

Skorupski e Vicario attenti

Subito pericolosi toscani, ma l'ex empolese Skorupski con una grande parata dice di no a Lammers, bravo a colpire di testa dopo aver eluso la marcatura di Lucumí (6'). Avvio di gara complicato per il portiere rossoblù, chiamato a ripetersi di piede sul rasoterra incrociato di Satriano (che poi getta via dal volto la maschera protettiva con cui aveva iniziato la partita) dopo una palla persa da Cambiaso e in rapida successione ancora su Lammers, anticipato in uscita su errore di Posh (10'). Sorpresi dalla partenza dell'Empoli, il Bologna prova a scuotersi con Orsolini che inizia a testare i riflessi di Vicario (chiamato dal ct Mancini in Nazionale), prima con un tiro dal limite dopo uno scambio con Medel e poi su punizione (21'). Il match ora è equilibrato e i padroni di casa ritentano con Barrow che sbaglia però mira (35') e così, dopo un contropiede sprecato nel recupero da Orsolini, si va all'intervallo con le reti del Dall'Ara ancora inviolate.

Bandinelli-gol, rossoblù fermati dai legni

Dagli spogliatoi rientrano gli stessi ventidue ma Thiago Motta fa le sue prime mosse al 57', con gli ingressi di Dominguez e Kasius (al posto di Soriano e De Silvestri) mentre nell'Empoli entra Cambiaghi (fuori Satriano). Migliore l'approccio alla ripresa del Bologna, che trova il rigore (tocco con il braccio in area di Stojanovic su cross di Cambiaso) poi revocato dall'arbitro Volpi per un fuorigioco emerso dal check del Var. I rossoblù però attaccano a testa bassa e un altro fuorigioco 'vanifica' una paratona di Vicario su Orsolini, mentre Arnautovic manca di poco lo specchio con la testa (63'). Campanelli d'allarme per Zanetti, che corre ai ripari sostituendo Bajrami e Marin con Henderson e Grassi (65'). È però Cambiaghi (74') a richiamare in partita Skorupski, che poco dopo non si intende però con Posh e consente a capitan Bandinelli di insaccare a porta vuota (75'). Nel momento più difficile l'Empoli trova il vantaggio ma è immediata la reazione del Bologna, con Arnautovic che di testa colpisce il palo (77'). C'è intanto spazio per Aebisher, Vignato e Zirkzee da una parte (fuori Medel, Schouten e Orsolini) e per Fazzini e Pjaca dall'altra (al posto di Bandinelli e Hass) ed è proprio uno degli ultimi entrati a regalare l'ultimo brivido: al 91' sinistro al volo di Zirkzee e palla sulla traversa. L'Empoli passa al Dall'Ara centrando il suo primo successo in campionato, il Bologna si ferma dopo tre risultati utili di fila.

