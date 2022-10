Milan-Juve, Cardinale e Agnelli: 39 giorni contro 99 anni

MILANO - Se la famiglia Agnelli per la Juventus e il calcio italiano rappresentano la tradizione che va avanti nel tempo a livello di proprietà il Milan , negli ultimi quattro anni, è stato il pezzo più pregiato degli investimenti americani in Serie A . Prima la ristrutturazione con Elliott , che ha portato conti in ordine e uno scudetto figlio del lavoro di programmazione e scouting che non ha mai potuto evadere da paletti economico-finanziari ben precisi e invalicabili. La cessione-record da 1.2 miliardi avvenuta a settembre, con il controllo del club passato nelle mani di RedBird Capital , è stata la naturale conseguenza di un percorso che porterà il Milan, secondo una stima, ad arrivare a 500 milioni di ricavi entro le prossime tre stagioni sportive. Il tutto è ovviamente legato a risultati sportivi soddisfacenti come vincere scudetti e andare più avanti possibile in Champions League , ma anche a quelle nuove e importanti partnership che la nuova proprietà capitanata da Gerry Cardinale dovrà portare in dote al Milan per renderlo competitivo sul mercato dei giocatori, laddove non entrino in scena le squadre inglesi o il Paris Saint-Germain .

Il modello da seguire

In un sistema calcio che rimane ancora troppo ancorato ai soldi dei diritti tv e che non costruisce stadi di proprietà (più avanti parleremo anche di questo), il metodo-Milan ha rotto gli schemi ormai consolidati di un certo modo di gestire una società di club, dentro e fuori dal campo. Non c’è nessuna presunzione in quel di via Aldo Rossi nel rimarcare quanto ottenuto, solo la convinzione di aver intrapreso l’unica strada possibile per poter riemergere dalle ceneri, sia nel rettangolo verde sia guardando i numeri economici. Il passivo di bilancio al 30 giugno 2022 fa segnare un -66,5, che certifica un taglio di altri 30 milioni rispetto alla rilevazione del 2021. Da gennaio, poi, entrerà in vigore il nuovo contratto con Puma che porterà 30 milioni all’anno e si sta trattando il rinnovo con Emirates per il main sponsor, anche se non è da escludere che possano arrivare nuovi marchi interessati a essere apposti sulle maglie da gioco della prima squadra maschile. Che il Milan guardi al mercato americano è evidente, perché ha capito di poter intercettare lì nuovi partner commerciali come, ad esempio, Off White o l’accordo fatto con la Warner Bros. per il lancio del film “Black Adam” che avrà come protagonista Dwayne “The Rock” Johnson che ieri, su Twitter, ha fatto un saluto ai tifosi milanisti dentro il promo della sua ultima fatica cinematografica. C’è ancora tanta strada da fare, perché per potersi permettere anche stipendi più alti senza fare fatica, il Milan dovrà crescere ulteriormente nelle “revenue”, parola molto in voga nelle ultime settimane nei corridoi della sede e sull’asse Milano-New York.