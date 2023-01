Juventus meglio del Napoli, Inter in discesa: la classifica a confronto della Serie A

La punizione al 91' di Milik contro la Cremonese ha regalato alla Juventus la 7ª vittoria consecutiva e senza subire gol in Serie A. Dopo un avvio deludente tra passi falsi in campionato e un girone chiuso con un solo successo in Champions League, la squadra di Allegri ha ritrovato se stessa incanalando una serie di successi mantenendo sempre la porta inviolata, anche contro Lazio e Inter. Dopo 16 giornate di campionato i bianconeri si ritrovano dunque in terza posizione a 34 punti, ben 7 in più rispetto all'annata 2021/2022, dove a questo punto del torneo erano quinti.