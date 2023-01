Juventus, Milik re delle punizioni: incredibile record in Serie A

La Juventus batte 1-0 la Cremonese e conquista la settima vittoria consecutiva. A decidere la sfida dello Zini è un calcio di punizione di Milik al 90'. Dopo i due pali colpiti dalla formazione di casa, i bianconeri hanno segnato con l'attaccante polacco, bravo a trafiggere Carnesecchi con una conclusione potente e precisa dalla distanza. Per l'ex Napoli si tratta del settimo gol stagionale, il quinto in campionato (ha segnato anche al Benfica in Champions League sia all'andata a Torino che al ritorno a Lisbona), e il quarto su calcio piazzato diretto da quando milita in Serie A.