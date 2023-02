Diretta Torino-Cremonese ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Torino vuole prepararsi al meglio per il derby contro la Juventus di martedì 28 febbraio all'Allianz Stadium e per farlo vuole superare la Cremonese nel match valevole per la 23esima giornata di Serie A. La squadra di Juric viene dalla sconfitta di San Siro contro il Milan per 0-1 e attualmente si trova al nono 9° posto in classifica con 30 punti. Il tecnico granata alla vigilia ha dichiarato: "Nessuna gara è scontata o facile, a cominciare da quella di domani contro la Cremonese, formazione molto fisica e con varie soluzioni in avanti. Dobbiamo stare attenti al loro contropiede". Situazione di estrema difficoltà per gli avversari guidati da Ballardini, ultimi in classifica con soli 8 punti realizzati.