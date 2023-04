Clamoroso in Inter-Fiorentina: guardalinee in campo, tifosi viola furiosi!

Ecco cosa è accaduto nel finale di Inter-Fiorentina

I nerazzurri di Simone Inzaghi, alla disperata ricerca del gol del pari, si sono spinti in avanti mentre la Viola si difendeva ordinata e cercava il raddoppio in ripartenza. Nei 5' di recupero Ranieri è finito a terra permettendo al compagno Amrabat di mangiare una banana per rifocillarsi e interrompere il Ramadan che durava dall'alba. Uno stop che ha costretto l'arbitro Maresca ad allungare di altri 120". Proprio nelle ultime battute c'è un lancio di Barella imprendibile per Lukaku, sulla sfera c'è Ranieri che, però, incredibilmente viene ostacolato dal guardalinee che entra sul terreno di gioco. Nelle immagini si vede infatti l'assistente Valerio Colarossi che, inspiegabilmente, si frappone al calciatore della Fiorentina indicando poi la rimessa a favore dei padroni di casa e mandando su tutte le furie il tecnico dei gigliati che si becca anche l'ammonizione. Sulla seguente rimessa laterale, il cross con le mani di Dumfries non sortisce alcun effetto, pertanto Maresca fischia pochi secondi dopo decretando l'1-0 finale della Fiorentina grazie alla rete a inizio ripresa di Bonaventura.

