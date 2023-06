Serie A, Kostic nella Top 10 degli esterni più preziosi

Terminata la stagione p tempo di fare un bilancio su quali sono i giocatori, ruolo per ruolo, con il valore di mercato più. Dopo aver parlato dei portieri e dei calciatori cresciuti di più rispetto all'estate scorsa , è il momento di passare agli esterni. Dai terzini a chi gioca in un centrocampo a cinque, un Top 10 davvero varia e con la dote di gol e assist nel proprio repertorio.

A guidare questa classifica, stilata da Transfermarkt c'è Theo Hernandez del Milan che con i suoi 60 milioni come valore di mercato è tra i top della Serie A. In graduatoria presente anche Kostic della Juve, reduce dalla prima stagione nel nostro massimo campionato.

10. Mathias Olivera, Napoli, valore mercato

Nonostante un'alternanza con Mario Rui durante tutto l'arco della stagione, Olivera ha raccolto 39 presenze tra campionato e Coppe portando a casa anche un bottino di 2 gol e 2 assist (4 considerando anche quelli in Champions League). Convocato anche dal Ct dell'Urugauy per il Mondiale in Qatar, il suo valore di mercato si aggira attorno ai 18 milioni di euro.

9. Dodò, Fiorentina, valore mercato

Arrivato l'estate scorsa alla Fiorentina, il brasiliano Dodò, si è guadagnato la fiducia e il posto partita dopo partita e ha concluso la stagione con una doppia finale (Coppa Italia e Conference), oltre ad aver fatto apprezzare le sue doti tecniche e di corsa lungo l'out destro. Le 50 presenze certificano la sua importanza nello scacchiere di Vincenzo Italiano e anche come numeri ha fornito 1 gol e 4 assist. Il suo valore di mercato è di 20 milioni di euro.

8. Calabria, Milan, valore mercato

Capitono e terzino del Milan, Davide Calabria ha raccolto 33 presenze in stagione, dove è rimasto fuori a lungo anche per infortunio. Sulla corsia di destra è cresciuto tanto anno dopo anno e si è guadagnato la fascia al braccio per il suo carisma nello spogliatoio e per il suo dna rossonero, visto che è cresciuto nel settore giovanile. Per lui un gol e cinque assist oltre a un valore di mercato di 20 milioni di euro.

7. Zalewski, Roma, valore mercato

L'esterno giallorosso è stato schierato da Mourinho per ben 47 volte in stagione e in ruolo in cui si è dovuto costruire col tempo, visto che lui in Primavera giocava prevalentemente sulla trequarti. Prestazioni positive per Zalewski e parole d'elogio da parte del tecnico portoghese e un bottino di 2 gol e un assist con la Roma. Il suo valore di mercato è stato fissato a 20 milioni di euro.

6. Kostic, Juventus, valore mercato

Uno dei giocatori più utilizzati in stagione da Massimiliano Allegri visto che Kostic è sceso in campo per ben 54 partite. Alla prima annata in Serie A e in Italia si è ben distinto per le sue doti di crossatore oltre che ha far vedere grando capacità atletiche. Tre gol e ben 11 assist in tutte le competizioni per un valore di mercato che è arrivato a toccare i 22 milioni di euro.