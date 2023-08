Juve-Bologna e gli audio arbitro-Var: perché potremmo ascoltarli venerdì

TORINO - In attesa che venga trovato e formalizzato l’accordo tra Figc e Dazn per dare vita al format annunciato il 3 luglio dal presidente federale Gabriele Gravina, format in cui sul canale streaming che trasmette tutte le partite di Serie A si potranno ascoltare i dialoghi tra arbitri e Var , servirà attendere ancora un poco prima di poter fare un po’ più di luce sugli episodi di Juventus-Bologna .

E non solo quelli, perché se a monopolizzare l’attenzione è stata la sfida dello Stadium (e soprattutto l’episodio della ripresa Iling-Ndoye che ha visto danneggiato il Bologna, mentre molta meno eco hanno avuto quelli che hanno arrecato danno alla Juventus, come Moro-Chiesa), di situazioni controverse ce ne sono state anche la sera prima in Milan-Torino. Bisognerà attendere, per la precisione, dopodomani.

A Coverciano conferenza Figc-Aia

Venerdì mattina alle 12, infatti, è in programma a Coverciano una conferenza di Figc e Aia per presentare il nuovo sponsor, Tigotà, ma che sarà anche l’occasione per fare il punto sulle prime due giornate di campionato. Al riguardo non c’è alcuna comunicazione ufficiale, ma quasi certamente nel corso della conferenza saranno mostrati i video e fatti ascoltare gli audio tra arbitro e Var relativi agli episodi incriminati. Per quanto infatti come detto non ci sia ancora l’accordo tra Figc e Dazn, il designatore Gianluca Rocchi ha facoltà di mostrare immagini e far ascoltare i dialoghi a scopo didattico e in passato ha sempre esposto gli episodi più controversi.

