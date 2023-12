Diretta Inter-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Battere l'Udinese è tornare di nuovo in vetta alla classifica. È questo il diktat in casa Inter in vista dell'anticipo delle 20.45 in programma al Meazza. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a rispondere al successo della Juve contro il Napoli firmato Gatti che ha aperto la 15ª giornata del campionato di Serie A. Lautaro e compagni, reduci dal successo per 3-0 del Maradona contro i campioni d'Italia in carica, ottavo risultato utile consecutivo, devono fare i conti con l'emergenza in difesa viste le assenze di Pavard, De Vrij e Dumfries - rientra Bastoni -. Martedì, poi ci sarà anche il decisivo impegno in Champions League contro la Real Sociedad, sempre a San Siro, che decreterà chi sarà la prima forza del girone. L'Udinese, invece, nell'ultimo turno ha pareggiato con un pirotecnico 3-3 contro il Verona. La formazione di Gabriele Cioffi è quartultima in classifica con soli 12 punti in 14 partite - peggior avvio nell’era dei tre punti per i friulani- e fin qui ha vinto una sola volta in campionato: proprio a San Siro nella gara contro il Milan dello scorso 4 novembre.