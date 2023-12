Calhanoglu sontuoso, Chukwueze da 4: Inter e Milan, le due facce di Milano

L’Inter ha risposto subito, per l’ennesima volta, alla Juventus e con il netto 4-0 contro l’Udinese si è riportata in vetta alla classifica con 38 punti, due in più dei bianconeri, con le rivali che adesso iniziano a vedere col binocolo la coppia di testa. Il Milan, invece, perde una sfida a inseguirsi poco prima che il cronometro dica stop. Due volte scappa l'Atalanta, due volte i rossoneri la raggiungono. Ma quando Muriel serve il colpo di tacco per il 3-2 sotto la curva nerazzurra, si avverte che è la botta definitiva. Quella assestata a un Milan ancora prigioniero delle sue contraddizioni.

Le pagelle dell'Inter

Sommer 6 Serata tranquilla e clean sheet numero 10.

Bisseck 7 Alla prima da titolare in campionato dopo le prove in Champions, è sicuro e intraprendente.

Acerbi 6.5 Vero è che a Lucca non è che capitino tantissime occasioni, ma Acerbi è sempre una certezza: di lì, non si passa.

Bastoni 7 Rientra da titolare ed è subito autore di un grande match in cui sforna i soliti cross col contagiri per i compagni: una gioia per gli occhi. Carlos Augusto (11’ st) 6 Inzaghi ci ha preso gusto a schierarlo, lui risponde presente.

Darmian 6.5 Schierato esterno a destra, scala dietro quando Bisseck sale, poi passa esterno di sinistra sul finale per dar respiro a Dimarco: sta dappertutto bene.

Barella 7 La solita partita generosa del centrocampista azzurro, che non trova opposizione negli avversari.