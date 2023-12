Chiellini-Lautaro, siparietto in diretta tv. Il Toro: “Io ho menato lui...”

Chiellini incensa Lautaro

L'ex capitano della Juve e della Nazionale loda poi Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato: "È uno di quei fattori di crescita di cui parlavo. Sono pochi i giocatori che con le responsabilità si esaltano, lui è uno di questi. L'addio di Lukaku e la fascia di capitano lo hanno responsabolizzato ed è cresciuto tantissimo. Nella crescita di Lautaro c'è anche un Mondiale, vissuto non da protagonista, ma che ti dà tanto. L'errore di Marusic era facile da leggere, ma non tutti lo sanno sfruttare. È trascinante, non solo con il gol ma con l’atteggiamento, è un giocatore diverso".