Diretta Udinese-Bologna ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Bologna non ha nessuna intenzione di fermarsi. Nell’ultima sfida del 2023 i rossoblù di Thiago Motta visiteranno l’Udinese per trovare il quarto successo consecutivo in Serie A che significherebbe chiudere l’anno in zona Champions League. Un piazzamento impensabile ad inizio campionato. Il periodo di grande forma del Bologna, guidato da uno strepitoso Zirkzee, è confermato anche dalla vittoria in casa dell’Inter in Coppa Italia. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico degli emiliani ha parlato in modo trasparente ribadendo l’importanza della sfida di oggi e parlando del grande momento della sua squadra. Dall’altro lato l’Udinese di Cioffi non sta vivendo sicuramente un buon periodo: l’ultima vittoria risale addirittura all’1-0 ottenuto in casa del Milan il 4 novembre. Da quel momento in poi i bianconeri hanno collezionato quattro pareggi e due sconfitte e attualmente si trovano solamente a +1 sulla zona retrocessione.