Diretta Monza-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Alle ore 20.45, l'Inter fa visita al Monza nel primo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A. I nerazzurri, reduci dal pazzo successo con polemiche contro l'Hellas Verona, si sono laureati campioni d'inverno e vogliono vincere per portarsi momentaneamente a +5 dalla Juve, impegnata martedì in casa contro il Sassuolo, e arrivare nel migliore dei modi alla Supercoppa italiana. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, martedì volera a Riad (Arabia Saudita) dove affronterà la Lazio in semifinale e in caso di successo una tra Napoli e Fiorentina. Intanto Lautaro e compagni si sono già laureati campioni d'inverno grazie a un ruolino incredibile che li vede imbattuti da ben 13 partite (dieci vittorie e tre pareggi). Straordinario girone d'andata per la Beneamata, che ha chiuso con 15 successi, tre pareggi e una sola sconfitta (quella in casa in rimonta contro il Sassuolo), il miglior attacco (44 gol), la difesa meno perforata (9 reti incassate) e ben 12 clean sheet. I brianzoli di Raffaele Palladino, invece, hanno chiuso all'undicesimo posto con 25 punti, frutto di sei vittorie, altrettanti ko e sette pareggi. I biancorossi sono reduci dal successo per 3-2 contro il Frosinone e vogliono fare uno sgambetto alla capolista.