Diretta Inter-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Tutto pronto per il big match del 23° turno di Serie A tra Inter e Juvenuts. Al Meazza va in scena lo scontro diretto per lo scudetto con i nerazzurri tornati al primo posto in classifica, con un punto in più e una partita giocata in meno rispetto ai bianconeri. La formazione di Inzaghi è reduce dal successo a Firenze di misura firmato Lautaro Martinez (e Sommer con il rigore parato a Nico Gonzalez), quella di Allegri è invece inciampata allo Stadium, cedendo la vetta ai rivali, contro l'Empoli con la rete di Baldanzi in risposta a Vlahovic che aveva portato avanti i suoi anche se rimasti in 10 uomini (espulso Milik). Ora la sfida delle sfide per capire se le gerarchie del campionato possono essere stravolte o se la capolista sarà capace di dare un forte indirizzo al campionato. All'andata la posta in palio è stata divisa con protagonisti proprio Vlahovic e Lautaro Martinez, adesso la resa dei conti per un derby d'Italia tutto da vivere.