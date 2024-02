Diretta Roma-Cagliari ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - A chiudere la 23ª giornata di Serie A sarà la sfida in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma e Cagliari. Dopo i successi per 2-1 contro Lecce e Salernitana, Daniele De Rossi vuole fare tre su tre. In caso di vittoria, i giallorossi salirebbero a -1 dall'Atalanta quarta scavalcando nuovamente il Bologna, vittorioso per 4-2 sul Sassuolo in questo turno (la Dea e i rossoblù hanno però una gara da recuperare). Di fronte ci saranno i sardi di Claudio Ranieri, grande ex della sfida. Gli isolani sono reduci dalle sconfitte contro Frosinone (3-1) e Torino (2-1) e al momento sono penultimi in classifica a quota 18, a pari punti con Empoli ed Hellas Verona.