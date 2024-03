Diretta Verona-Milan ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Verona-Milan su Tuttosport.com

Dove vedere Verona-Milan: streaming e diretta tv

La sfida tra Verona e Milan è in programma alle 15 allo stadio Bentegodi. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Zona DAZN (214) e in streaming sulla rispettiva applicazione DAZN.

Le probabili formazioni di Verona-Milan

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Folorunsho, Duda; Noslin, Suslov, Serdard; Swiderski. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Perilli, Chiesa, Belahyane, Vinagre, Centonze, Dani Silva, Magnani, Mitrovic, Tavsan, Lazovic, Charlys, Bonazzoli.

Indisponibili: Berardi, Cruz.

Squalificati: Henry.

Diffidati: Magnani, Folorunsho.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Calabria, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Indisponibili: Pobega.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Loftus-Cheek, Musah, Theo Hernandez.

ARBITRO: Mariani di Aprilia. ASSISTENTI: Preti-Cecconi. QUARTO UFFICIALE: Massimi. VAR: Mazzoleni. ASS. VAR: Marini.