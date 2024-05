Cannavaro, punto d'oro contro il Napoli: Osimhen gol e ko, poi arriva Success!

Il Napoli non riesce a tornare alla vittoria che ora manca da un mese dopo il pareggio casalingo arrivato contro la Roma di De Rossi . I partenopei hanno pareggiato in trasferta con il risultato di 1-1 contro l' Udinese di Fabio Cannavaro , sullo stesso campo dove l'anno scorso arrivò la certezza aritmetica dello Scudetto . A sbloccare la sfida è stato il gol nel secondo tempo del solito Osimhen , poi uscito dal campo per un problema al ginocchio destro, mentre la rete del definitivo pari è stata firmata da Success nei minuti di recupero. La squadra di Calzona , a tre partite dalla fine del campionato, resta così a -5 dalla Lazio settima in classifica. Dall'altro lato l'Udinese non riesce comunque a sfruttare completamente il mezzo passo falso di Empoli e Frosinone e resta al terzultimo posto a 30 punti, a -2 dai toscani e dai ciociari a pari punti. Subito dietro l'Udinese c'è invece il Sassuolo a 29 dopo il successo contro l'Inter .

Udinese-Napoli, la partita

Il match inizia con i partenopei in grande pressione e in netto controllo del possesso palla, ma il primo tempo si chiude comunque sul punteggio di 0-0 con l'Udinese brava a resistere. Da segnalare l'occasione di Bijol al 44'. Il dominio di gioco degli ospiti prosegue anche nel secondo tempo e al 51' è Osimhen a sbloccare il risultato con un colpo di testa perfetto su cross di Politano dalla destra. La squadra di Cannavaro prova a rialzare la testa ma è ancora il Napoli a sfiorare il gol del raddoppio in diverse occasioni con Politano e con l'azione non concretizzata al meglio dal centravanti nigeriano, che qualche minuto dopo si vede anche annullare la doppietta personale per fuorigioco. Gli ospiti continuano a spingere e non rischiano praticamente nulla fino al 92', quando Success in mischia realizza il gol del definitivo 1-1.