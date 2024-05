Diretta Frosinone-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Ad aprire la 36ª giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Inter. I nerazzurri, già laureatisi campioni d'Italia, sono reduci dal ko del Mapei Stadium contro il Sassuolo (1-0 firmato Laurienté), una sconfitta che ha interrotto una striscia di ben 28 risultati utili consecutivi. L'altro passo falso era infatti arrivato il 27 settembre, in casa, sempre contro i neroverdi, unica formazione in grado di battere la squadra di Simone Inzaghi. Stagione da record per Lautaro e compagni: miglior attacco (81 gol segnati), difesa meno perforata (19 reti incassate) e 20 clean sheet. Se l'Inter ha già raggiunto i suoi obiettivi, la situazione è diversa in casa Frosinone. I ciociari di Eusebio Di Francesco, pur avendo inanellato una striscia di sei risultati utili consecutivi (cinque pareggi e una vittoria), sono solo due punti sopra il terzultimo posto. Nei prossimi due turni la sfida all'U-Power Stadium contro il Monza e quella che potrebbe valere come uno spareggio per restare in Serie A tra le mura amiche contro l'Udinese.