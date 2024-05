Motta ko all'ultima col Bologna: vince il Genoa, la Juve può chiudere terza

L'avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna si chiude con un ko indolore in trasferta contro il Genoa. Gli emiliani, certi di un posto in Champions League da due settimane, sono stati sconfitti dalla squadra di Gilardino a Marassi con il risultato di 2-0. Decisive le reti siglate da Malinovsky nel primo tempo e da Vitinha nel secondo. Dunque ora resta solo da capire in che posizione chiuderà la stagione il Bologna, attualmente terzo a pari punti con la Juventus che domani affronterà il Monza in casa. Per i bianconeri (Atalanta permettendo) il terzo posto sarebbe comunque importante dal punto di vista economico. Proprio la Vecchia Signora dovrebbe essere la prossima squadra allenata da Thiago Motta, che nel prepartita di questa sera ha preferito 'liquidare' l'argomento rispondendo con una battuta. Dall'altro lato il Genoa chiude con una bella vittoria un ottimo campionato concluso con 49 punti: si tratta del record di punti raccolti da neopromossa dopo i 48 ottenuti da Gasperini nella stagione 2007-2008.