Juve, il calendario è un inferno. Invece l'Inter...Rocchi premiato: biennale

Ghiaccio e fuoco nel calendario della Juventus, come nelle opere di George Martin da cui sono tratte le serie cult “Il trono di spade” e “House of the Dragon”. Il ghiaccio è quello di gennaio, il fuoco è quello che la squadra bianconera dovrà affrontare nelle partite in programma nel mese tradizionalmente più freddo dell’anno: sei sfide bollenti in venticinque giorni (più o meno, dipenderà da anticipi e posticipi), quattro delle quali rivelate ieri dal sorteggio del campionato di Serie A, mentre le altre due lo saranno dal sorteggio della Champions League. Un mese che già oggi si prospetta determinante per la stagione bianconera, con la squadra di Thiago Motta che giocherà la prima partita del 2025 a Bergamo in casa dell’Atalanta, nel weekend del 5 gennaio.

Juve: gennaio di fuoco

Nel turno successivo i bianconeri saranno attesi dal derby in casa del Toro, poi, nel fine settimana del 19 gennaio, sfideranno il Milan all’Allianz Stadium. Qualche giorno dopo, il 21 o il 22 gennaio, saranno impegnati nel penultimo turno della prima fase di Champions League, che precederà la trasferta in casa del Napoli nel turno del 26 gennaio. Dulcis in fundo, ultimo giornata di Champions il 29 gennaio, per chiudere degnamente un mese in cui la Juve giocherà tre scontri diretti in zona Champions/Scudetto, il derby in trasferta e gli ultimi due turni di Champions, probabilmente decisivi - almeno uno - per l’accesso alla seconda fase. Se non altro, questo ciclo di ferro arriverà dopo che Thiago Motta avrà potuto lavorare per cinque mesi e mezzo.

Peraltro, la squadra bianconera non è stata molto fortunata negli abbinamenti tra calendario di Serie A e turni di Champions neppure per il resto della stagione. L’esordio nella nuova versione della coppa, per esempio, ci sarà il 17 o il 18 settembre, pochi giorni prima di ricevere allo Stadium il Napoli di Conte, che avrà avuto tutta la settimana per preparare la partita. A seguire, solo il secondo turno di Champions per la squadra bianconera non sarà preceduto o seguito da uno scontro diretto o dal derby: Juve-Lazio prima della terza giornata e Inter-Juve dopo, derby dopo la quarta, Milan-Juve prima della quinta, Juve-Bologna prima della sesta, Juve-Milan prima della settima e Napoli-Juve dopo.