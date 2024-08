Diretta Inter-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter ospita l'Atalanta nell'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo il pareggio per 2-2 al debutto contro il Genoa al Ferraris, hanno superato il Lecce in casa grazie al colpo di testa di Matteo Darmian e al 17° rigore consecutivo trasformato da Hakan Calhanoglu (staccato Pazzini, 16 penalty consecutivi da settembre 2012 a febbraio 2020). Salentini contro cui la Dea ha aperto il proprio campionato al Via del Mare vincendo con un netto 4-0 prima del ko in rimonta all'Olimpico Grande Torino contro i granata. Terminata la "telenovela" Koopmeiners, ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: "Ha ottenuto ciò che voleva, ci ha dato tanto. Ora sono tutti felici", ha commentato Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia. Tornando alla sfida di stasera a San Siro, l'Inter ha una striscia aperta di cinque vittorie consecutive negli scontri diretti contro gli orobici e non perde addirittura dal 2014 in casa.