Diretta Juve-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - L'attesa è ormai finita: alle ore 18, all'Allianz Stadium, la Juve ospita il Napoli nel quinto turno del campionato di Serie A. Antonio Conte farà ritorno nella sua vecchia "casa" e verrà accolto dai suoi ex tifosi, ormai divisi tra chi lo ama ancora è chi lo ha ripudiato. In ogni caso il tecnico salentino è stato capitano, bandiera e icona della Vecchia Signora, pertanto la sfida contro i bianconeri non potrà mai essere come le altre. La formazione di Thiago Motta, dopo una partenza sprint con il doppio 3-0 in casa contro il Como e al Bentegodi contro l'Hellas Verona, ha tirato un po' il freno a mano e nelle ultime due uscite non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro la Roma tra le mura amiche e l'Empoli al Castellani. Martedì, però, è arrivato il bel 3-1 contro il Psv Eindhoven nel match d'esordio della nuova Champions League, un risultato e una prestazione che fanno ben sperare in vista della partita contro gli azzurri. Il Napoli, di contro, non ha le coppe, quindi Conte ha il vantaggio di avere una settimana per preparare le gare di campionato. I partenopei, dopo l'avvio da incubo con il ko per 3-0 al Bentegodi contro l'Hellas Verona, hanno risalito la china raccogliendo tre successi consecutivi: 3-0 al Maradona contro il Bologna, 2-1 in rimonta al Parma sempre in casa e netto 4-0 all'Unipol Domus di Cagliari.