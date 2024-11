Diretta Napoli-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Nel programma della 13ª giornata del campionato di Serie A spicca il big match del Maradona tra Napoli e Roma in calendario alle ore 18. Gli azzurri di Antonio Conte devono conquistare il bottino pieno per tornare in vetta alla classifica. I partenopei, infatti, sono stati momentaneamente scavalcati da Inter e Atalanta, vittoriose negli anticipi rispettivamente contro Verona (5-0) e Parma (3-1). Le due formazioni nerazzurre sono anche le ultime squadre affrontate dai campani: ko 3-0 tra le mura amiche contro la Dea e 1-1 al Meazza contro i campioni d'Italia che, con Calhanoglu, hanno anche fallito un calcio di rigore (grandi polemiche e Conte furioso per il mancato intervento del Var). Dall'altro lato, esordio per Claudio Ranieri, alla terza esperienza a Trigoria. Entrato in corsa anche nel 2009 e nel 2019, il tecnico romano è chiamato a sovvertire le sorti di una stagione fin qui disastrosa per i giallorossi, già al terzo cambio in panchina dopo gli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric. Sfida da ex per il 73enne testaccino, alla guida del Napoli nella prima stagione post-Maradona: 1991-92.