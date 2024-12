A Lecce altro pari, Motta imprigionato da Giampaolo: Thiago, così la Juve non funziona

Non è tanto il pari a Lecce, campo spesso complicato per i bianconeri ma che comunque mai come questa stagione era alla portata, ma il modo con cui si persiste ai limiti dell'ottusità su una strada che non sembra portare da nessuna parte se non a qualcosa di già visto e studiato, che gli avversari hanno imparato a neutralizzare o comunque a trattare per ridurre al minimo il pericolo. Motta non sa cambiare questa Juventus e continua a farla giocare sempre nella stessa maniera, intestardendosi sull'unica punta abbandonata a sé stessa, su Yildiz lontano dall'area, sperando in continuazione che Conceicao inventi qualcosa per tirare fuori una goccia di vita da una manovra che ormai di offensivo ha pochissimo. Poi Thuram si divora un gol a porta vuota, la fortuna non aiuta Chico e per vedersi fischiato un rigore serve qualcosa di apocalittico, vero; si va a giocare nel finale con i ragazzini, vero altrettanto; ma non si può vedere la Juventus in balia di un Lecce di questo livello, aggrappata a Perin come una neopromossa, soprattutto incapace totalmente di cambiare faccia o di provare qualcosa di diverso. Perché lo ha fatto Fonseca per trovare la quadra del Milan, lo fa Gasperini mischiando le carte della sua Atalanta in continuazione, per non parlare di Inzaghi o Conte se il meccanismo si inceppa, non si capisce perché non lo possa fare la Juve. Perché così è normale che si rimpianga anche Allegri e la mancanza di gioco, se l'alternativa è un gioco sempre uguale anche se non funziona. E a non funzionare lo dice la classifica, la Juventus è al sesto posto.