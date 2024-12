Diretta Inter-Como ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - A chiudere la 17ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra Inter e Como. I nerazzurri, reduci dal roboante 6-0 dell'Olimpico contro la Lazio, vogliono rimanere in scia di Napoli e Atalanta, vittoriose in questo turno rispettivamente contro Genoa (2-1) ed Empoli (3-2). La formazione di Simone Inzaghi in settimana ha anche superato 2-0 a San Siro l'Udinese conquistando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove se la vedrà appunto contro i biancocelesti di Marco Baroni. Lautaro e compagni hanno inanellato una striscia di 10 risultati utili consecutivi in campionato (otto vittorie e due pareggi) e vogliono chiudere nel migliore dei modi l'ultimo appuntamento casalingo del 2024. Dall'altra parte del campo, i lariani di Cesc Fabregas sono reduci dal successo per 2-0 contro la Roma firmato Gabrielloni-Nico Paz. Una vittoria di prestigio che i lombardi vorrebbero bissare per allontanarsi dalla zona retrocessione.