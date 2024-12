Juve-Milan, ecco l'arbitro: ricordate quell'espulsione dimenticata?

Juventus, Inter, Milan e Atalanta preparano il ritorno in campo per le semifinali di Supercoppa Italiana. Come le due precedenti edizioni, anche il titolo 2024 sarà assegnato in Arabia Saudita, dove ad alzare il sipario sulle Finals saranno le formazioni di Inzaghi e Gasperini attese all'incontro del 2 gennaio presso l'Al-Awwal Park di Riad. Il giorno successivo sarà invece il turno dei bianconeri di Motta, che affronteranno i rossoneri alla loro prima uscita del post Fonseca: il tecnico portoghese è stato ufficialmente sollevato dall'incarico. Due sfide che riflettono i due volti del campionato: quello proiettato verso i più ambiziosi obiettivi stagionali, e quello delle tante occasioni sprecate e delle aspettative deluse. L'Aia ha inoltre pubblicato la lista delle assegnazioni arbitrali ufficiali, che vedono il direttore di gara Andrea Colombo tornare a dirigere un incontro della Juve per la 6ª volta in carriera: un bilancio che riporta anche le polemiche che seguirono la trasferta di Sassuolo del settembre 2023, quando i padroni di casa si imposero per 4-2. Inter-Atalanta è stata invece affidata a Daniele Chiffi.